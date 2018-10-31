النائب العام في إسطنبول: خاشقجي قُتِلَ خنقًا بمجرد دخوله القنصلية السعودية

قال مكتب النائب العام في إسطنبول، الأربعاء، إن الصحفي جمال خاشقجي قُتِل خنقًا بمجرد دخوله القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر في عملية جرى التخطيط لها مسبقًا قبل نحو أربعة أسابيع، وإنه تم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منها.

وأوضح مكتب النائب العام أنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة في المحادثات التي جرت على مدى يومين بين النائب العام في إسطنبول مع نظيره السعودي سعود المعجب.

وقال مكتب النائب العام في اسطنبول في بيان بخصوص الاجتماعات بين المعجب والنائب العام في اسطنبول عرفان فيدان:

”برغم جهودنا حسنة النية لكشف الحقيقة، لم تتمخض تلك الاجتماعات عن نتائج ملموسة“.

هذا وكان “فيديريكا موغريني” مفوضة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قد طالبت من السعودية محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي، جمال خاشقجي، وليس تحديد كبش الفداء.

فيما اعتبرت “موغريني” أن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل سلطات السعودية حتى هذه اللحظة لا تسلط الضوء الكافي على هذه القضية.