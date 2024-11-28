النائب العام يأمر بإخلاء عقارات في درنة

كشف مكتب النائب العام عن “تصدي سلطات التحقيق في حادثة غزو عقارات مملوكة للدولة ضمن حدود بلدية درنة”.

وقال المكتب: “تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات غزو عقارات مملوكة للدولة كائنة ضمن حدود بلدية درنة؛ فبادر منسوبو الإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى إنفاذ قرار إخلاء ثمانية عقارات؛ وتمموا إزالة مظاهر تجاوز الأسس التنظيمية”.

تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات غزو عقارات مملوكة للدولة كائنة ضمن حدود بلدية درنة؛ فبادر منسوبو الإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى إنفاذ قرار إخلاء ثمانية عقارات؛ وتمموا إزالة مظاهر تجاوز الأسس التنظيمية . تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الخميس، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤