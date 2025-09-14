النائب العام يأمر بإقفال مبنى في قرقارش وتسليمه لمالكه الشرعي

نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتوجه إلى منطقة قرقارش – محلة عمر بن الخطاب لإقفال مبنى يضم مجموعة من المحال التجارية.

وتم تسليم المبنى إلى مالكه الشرعي بناءً على عقد البيع والشهادة العقارية الصادرة عن مصلحة التسجيل العقاري، بعد أن تم الاستيلاء عليه بالتزوير من قبل بعض المخالفين.

واتخذت الإدارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيل المحضر وجميع الأوراق إلى مكتب السيد النائب العام لاتخاذ ما يلزم.