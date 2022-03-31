النائب العام يأمر بحبس عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية

أمر النائب العام بحبس عميد كلية الآداب في جامعة الزاوية احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير والكسب غير المشروع.

وذكر مكتب النائب العام أن المتهم خالف قواعد تولي مهمة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، حيث قدم شهادة مزورة لتولي المنصب العلمي.

وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم لم يكن حاصلا على الإجازة الدقيقة أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف.

وتابع مكتب النائب العام أن إجراءات جمع الأدلة أظهرت انقطاع المتهم عن الدراسة لنيل الإجازة الموفد لأجلها منذ عام 2009؛ وتعمده تقديم شهادة إجازة دقيقة مزورة نسبها إلى جامعة ديلاور في الولايات المتحدة الأمريكية.