النائب العام يأمر بحبس متهم بتعذيب مهاجرين مصريين

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، القبض على متهم في اختطاف وتعذيب مهاجرين مصريين.

وأفاد مكتب النائب العام، بأنه على خلفية واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية، وإنزال صنوف التعذيب بهم بما في ذلك المعاملة المهينة، لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب، وجه النائب العام المستشار الصديق الصور وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي الواقعة.

وفي وقت لاحق على صدور التعليمات؛ توصل عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام وبالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية؛ إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الحاج حكيم”؛ وقد اخذوا فيما بعد في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه.

وبفراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله؛ باشرت نيابة العجيلات الابتدائية إجراء استجوابه؛ وقد أسفر هذا الإجراء على إثبات واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة.

كما أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار.

وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم الحاضر احتياطيا وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه.