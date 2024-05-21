النائب العام يأمر بحسب مسؤول في مركز المناهج

أصدر الناب العام قرار بحبس مسؤول القسم المالي في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، بتهمة التآمر على سداد مليونين وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف دولار، دون التثبت من مطابقة المادة الموردة للمواصفات المدونة في العقد.

وقال مكتب النائب العام في بيانه، إن التحقيق جاء بعد بلاغ بواقعات فساد صاحبت إجراءات عقد توريد مقرر مادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي، والسنة الأولى من التعليم الثانوي.

وبيّنت النيابة أن المتهمين حصلوا على رشى بلغت (675) ألف دينار، مقابل صرف ثمن عقد طباعة كتب منهجية لم تلتزم أداة التنفيذ بتوريدها، مؤكدة إنهم وجهوا الضابطة القضائية بملاحقة مديريْن سابقيْن ومسؤول الاعتماد في المركز.