النائب العام يؤكد ضرورة بسط سلطة القانون في مدينة الجميل

التقى النائب العام الصديق الصور، أمس الأربعاء، عميد بلدية الجميل، ومدير أمن المدينة وحكماء المدينة وأعيانها ، بحضور المحامي العام، في نطاق محكمة استئناف الزاوية.

وأطلع الصور، على الظروف الملابسة للحوادث الجنائية التي شهدتها المدينة خلال هذا الأسبوع.

وشدد النائب العام خلال اللقاء على ضرورة رَدِّ العبث بمُقوِّم حماية حقوق الإنسان في المدينة، وملاحقة مرتكبي الأفعال الماسة بحرمة النفس والمال عبر إيجاد مخطط ضامن لتضافر سلطات إنفاذ القانون حول إنصاف الضحايا، وبسط سلطة القانون في المدينة.