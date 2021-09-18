النائب العام يبحث أوضاع السجناء التونسيين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل

استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، بمكتبه في طرابلس، الأسعد عجيلي سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى دولة ليبيا.

وتناول اللقاء، أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل من حملة الجنسية التونسية وما تم اتخاذه من إجراءات في مواجهتهم من قِبل النيابة العامة الليبية.

كما استعرض الجانبان سُبل تعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية، بما في ذلك تعزيز جهود التصدي للجريمة المنظمة، وإيسار نظر طلبات تسليم المجرمين، عبر آلية عمل ترتكز على مذكرة تفاهم تجمع بين النيابتين العامتين الليبية والتونسية، بحسب ما أفاد مكتب النائب العام.