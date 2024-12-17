النائب العام يبحث استعادة سجناء ليبيين في وزارة العدل الإيطالية

التقى النائب العام، المستشار الصديق الصور، بمقر وزارة العدل في جمهورية إيطاليا، مع مسؤولي التعاون الدولي وإدارة السجون في الوزارة، بحضور سفير دولة ليبيا لدى إيطاليا.

وتناول اللقاء تطور معاملة طلب النيابة العامة الليبية نقل خمسة محكومين بعقوبات سالبة للحرية، لغرض إكمال مدة العقوبة المقضي بها في مؤسسات دولة الانتماء، وتعزيز التعاون بإيجاد ترتيبات ثنائية تتناول آلية متابعة أوضاع المحكوم عليهم من حملة الجنسية الليبية.

وفي متمم اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول دعم منظومة العدالة الجنائية في دولة ليبيا؛ وإدامة جودتها، عبر تقاسم الخبرة مع وزارة العدل في جمهورية إيطاليا.