النائب العام يبحث التحول الرقمي مع نيابات محكمة استئناف طرابلس

بحث النائب العام مع نيابات محكمة استئناف طرابلس انعكاس خطة التحول الرقمي على النشاط القضائي وتفصيلات الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ مراحل رقمنة البيانات وأرشفة الوثائق المتعلقة بها

واستعرض الاجتماع تفصيلات الجدول الزماني الموضوع لتنفيذ مراحل رقمنة البيانات؛ وأرشفة الوثائق المتعلقة بها؛ فضلاً عن بحث متطلبات العمل وأولوياته؛ وتعيين المسؤوليات المتولدة عنه؛ وآلية التحكم في سيره ومراقبته.

وقال النائب العام الصديق الصور إنّ واجب تطوير الجانب المؤسساتي لهيئة النيابة العامة بتجويد عمل الإطار القضائي وجعله مواكباً للتطورات الراهنة ؛ قادراً على وضع أسس متينة يرتكز عليها رد الفعل الجنائي؛ يحتم الاستمساك بأداة منظومة عمل النيابة العامة.

وأكّد الصور على ضرورة السعي إلى تحقيق غرض منظومة عمل النيابة العامة؛ ودفع كل ما من شأنه تعطيل مكنة قراءة البيانات وتحليلها؛ وفوات مستهدف استعمالها فيما يخدم مصلحة المجتمع؛ ويعزز سبل حماية مقوماته .

وناقش المجتمعون الخطط الموضوعة لتتبع حسن تنفيذ المهمات المسندة إلى المستويات التنفيذية جميعها؛ بمراعاة الجدولة الزمنية المقررة.