النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع النيابة الإيطالية

بحث النائب العام المستشار الصديق الصور، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، مع المدعي العام لدى محكمة النقض الإيطالية جيوفاني سالفي، وبحضور مدير الإدارة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والمافيا كافيرو دي رايو؛ سبل تعزيز التعاون بين النيابتين العامتين الليبية والإيطالية في مجال العدالة الجنائية.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، فإن الزيارة تأتي بناءً على دعوة وجهها النائب العام لدى محكمة النقض في جمهورية إيطاليا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مناقشة مقتضيات العمل البيني لغرض إيجاد آلية عمل تفضي إلى معالجة جميع الإشكالات التي تحول دون إنجاز التحقيقات ذات الطابع المشترك؛ وعلى الأخص المتعلقة بمنظمات الجريمة عبر الوطنية الضالعة في تنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة؛ والإتجار بالبشر؛ وتهريب المحروقات؛ والإرهاب، في إطار تعزيز جهود التصدي لها، والحد من مخاطرها، وملاحقة مرتكبيها.

كما تطرق المجتمعون إلى آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقع بين النيابة العامة الليبية وبين إدارة مكافحة المافيا والإرهاب؛ بما في ذلك تحديد نقطة تواصل تسهم في تبادل المعلومات وإرسال الوثائق والمستندات ذات الصلة بالتحقيقات المجراة في آجال مقبولة إجرائيا.

وتناول المجتمعون ملف المحكوم عليهم من حملة الجنسية الليبية وتطور الإجراءات في شأنهم؛ إضافة إلى تقاسم الخبرة مع جانب الإيطالي في إطار دعم قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تستهدف زيادة نسبة المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة الليبية والرفع من الخبرة والكفاءة لديهم بالتعاون مع النيابة العامة الإيطالية.