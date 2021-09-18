النائب العام يبحث تعزيز التعاون مع فرنسا في المسائل الجنائية

استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، بمكتبه في طرابلس، سفيرة الجمهورية الفرنسية المعتمدة لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين.

وبحث اللقاء طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلق ببعض المسائل الجنائية المقدمة من قِبل الجهة النظيرة، بحسب ما أفاد مكتب النائب العام.

كما استعرض اللقاء سُبل تعزيز أطر التعاون في المسائل الجنائية بين مكتب النائب العام وبين الجهة النظيرة بالجمهورية الفرنسية.

وفي ذات السياق، بحث اللقاء سبل تعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة وزيادة نسبة المعرفة لديهم في مجالات التحقيق ذات الأولوية، بما في ذلك وضع برنامج مشاركة أعضاء النيابة العامة بالدورات التدريبية التي يتم تصميمها وإعدادها من قِبل المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء مطلع كل عام.