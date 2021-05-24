النائب العام يبحث حماية حقوق الإنسان للمُهجرين والسجناء

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع وزير الدولة لشئون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية.

وتم خلال هذا الاجتماع تناول المسائل المتصلة بحالة المهجرين بالداخل والأفعال الماسة بحقوقهم وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها، بحسب ما أفاد قسم الإعلام بمكتب النائب العام

كما تم تناول الوقائع الماسة بحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية السجناء والمحتجزين وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين الداخلية والصكوك الدولية لحمايتها، وكذلك متابعة التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات المعنية بهذا الملف للوقوف على ما ورد بها ومعالجتها واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات النافذة.