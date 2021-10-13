النائب العام يبحث سُبل التعاون القضائي الدولي

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي.

وناقش الاجتماع، الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل الدفع بالتعاون القضائي والإنابي دولياً، بما يخدم مصلحة الدولة الليبية ومواطينيها في الخارج، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض أهم اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية ومتعددة الأطراف، وكذلك الإجراءات القانونية لعمل المنظمات الدولية داخل ليبيا.

هذا وأكد الجانبان على ضرورة وضع آلية موحدة للتواصل والتعاون المشترك، بما يُحقق التكامل بين المؤسسات الليبية.