النائب العام يبحث مع «المحامين العامّين» تعزيز جودة العمل

التقى النائب العام، المستشار الصديق الصور، المحامين العامين لدى محاكم الاستئناف في مدن: سبها، طبرق، درنة، البيضاء، بنغازي، مصراتة، الخمس، طرابلس، جنوب طرابلس، غريان، والزاوية.

وحضر اللقاء أعضاء مكتب النائب العام ورؤساء النيابات، وناقش الاجتماع عدداً من المسائل المتعلقة بولاية هيئة النيابة العامة.

وركز اللقاء على استعراض التحديات والإشكالات التي تؤثر على جودة أداء النيابة العامة، مع تقديم توصيات عملية لمعالجتها وتعزيز كفاءة العمل القضائي في مختلف المناطق.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير عمل النيابات العامة وتحسين آليات التنسيق بين المكاتب والمحاكم المختلفة لضمان تقديم خدمات قضائية عالية المستوى للمواطنين.

وتعد هيئة النيابة العامة في ليبيا من الركائز الأساسية للعمل القضائي، حيث تقوم بمراقبة تطبيق القانون ومتابعة القضايا الجنائية والمدنية.

وتعكس هذه الاجتماعات حرص النائب العام على تعزيز التنسيق بين مختلف المحاكم لضمان أداء مهامها بكفاءة وفعالية.