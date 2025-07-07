النائب العام يبحث مع البعثة الأممية أداء مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، في اجتماع خُصص لتقييم أداء مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومدى التزامها بالمعايير الوطنية والدولية في تنفيذ الأحكام القضائية.

وتناول اللقاء نتائج مراجعة أوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسة، إلى جانب مناقشة الأوضاع القانونية للمحتجزين لدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ووفق ما أُعلن، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان وتطوير آليات الرقابة على مراكز الاحتجاز بما يضمن احترام الضمانات القانونية وتحسين ظروف الاحتجاز، في إطار الجهود المشتركة لدعم منظومة العدالة في ليبيا.