النائب العام يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي آليات التعاون لمكافحة الجرائم

استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، وفدًا رفيع المستوى من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ضم رئيس البعثة، وقائد القوة البحرية الأوروبية (عملية إيريني)، ونائبه، إلى جانب عدد من مستشاري الشراكة والتعاون في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وخُصّص اللقاء لاستعراض تفويض (عملية إيريني) وأهدافها في البحر المتوسط، وبحث سبل إطلاق تعاون ثنائي فعّال يهدف إلى مكافحة تهريب المحروقات، والاتجار بالأسلحة، والمخدرات، والبشر، إضافة إلى الجرائم البيئية.

كما تناول اللقاء آليات تبادل المعلومات حول نشاط الجماعات المتورطة في هذه الجرائم المنظمة، وضرورة تعزيز التنسيق القضائي والأمني بين السلطات الليبية والاتحاد الأوروبي، في إطار الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية وحماية الأمن البحري.

ويأتي هذا اللقاء في سياق توسيع مجالات التعاون الدولي وتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يخدم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.