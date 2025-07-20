النائب العام يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي دعم العدالة وتعزيز التعاون القضائي

التقى النائب العام، المستشار الصديق الصور، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال العدالة، وفي مقدمتها دعم مشروع عدالة الأطفال.

كما ناقش الجانبان أهمية تدعيم استقلال المنظومة الرقابية وتطوير نسق عملها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية في البلاد.

وشهد الاجتماع استعراضاً لنتائج جهود هيئة النيابة العامة في دعم وتطوير قدرات منظومة العدالة الجنائية، خاصة ما يتعلق بمراجعة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والاستجابة القضائية لمتطلبات المرحلة الممهدة للانتخابات البلدية، فضلاً عن الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد، وملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال وتتبع المتحصلات الجرمية واستردادها.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في القضايا الجزائية المتعلقة بتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، وتهريب المحروقات، وذلك من خلال تفعيل آلية تبادل المعلومات مع القوة البحرية الأوروبية (عملية إيريني).