النائب العام يبحث مع وزير الداخلية التونسي تعزيز التعاون القضائي

استقبل المستشار النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية بمجلس وزراء الجمهورية التونسية؛ ومدير عام إدارة الحدود والأجانب في الوزارة.

واستهل الجانبان اجتماعهما بتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون القضائي بين بلديهما في المواد الجزائية؛ ثم تبادلا وجهات النظر حول تجويد آلية استرداد من راموا الإفلات من الملاحقة القضائية بالفرار إلى تراب إحدى الدولتين.

واختتم اللقاء باستعراض مبلغ الإجراءات القضائية المرتبطة باسترداد الشارعين في قتل المواطن عبد المجيد مليقطة وفق النظم المعتمدة في البلدين.