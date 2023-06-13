النائب العام يتفقد مصلحة الأحوال المدنية

قام النائب العام المستشار الصديق الصور، بزيارة تفقدية لمصلحة الأحوال المدنية في العاصمة طرابلس.

وجاء الزيارة للوقوف على مدى الاستعداد لتنفيذ مشروع الانطلاقة الخاص بمطابقة البيانات الرقمية بالورقية.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، فقد تم خلال الزيارة تدشين منظومة عمل المصلحة عقب تحديثها؛ وإمضاء خطة مراجعة قاعدة بيانات عملها.

وفي كلمة له خلال الزيارة، نوه النائب العام بجهود قادة وموظفي المصلحة؛ الذين استشعر فيهم رغبة محو الآثار المترتبة عن أفعال العابثين ببيانات المواطنة؛ وإدراك غاية إصلاح الأخطاء العملية التي مكنت الجناة من إظهار المعلومات على خلاف الواقع.

وأشار المستشار الصور إلى أهمية توظيف الخبرة المتراكمة لدى منتسبي المصلحة، لفائدة التحقيقات المجراة بمعرفة سلطة التحقيق؛ حتى وصولها إلى غايات تحريك الدعوى الجنائية؛ وأخصها تعزيز حق المجتمع في معرفة الحقيقة.

من جهته أشاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية بجهود النيابة العامة؛ وحرصها على دعم المورد البشري في المصلحة؛ ومشاركتها في وضع مخطط مراجعة البيانات؛ ثم المضي في تطوير العمل.