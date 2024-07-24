النائب العام يجري لقاءات لمناقشة التحوّل نحو «الإدارة الرقمية»

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

وذكر مكتب النائب العام، أن “اللقاء تناول ركائز مخطط تتميم بناء النظم الإلكترونية في هيئة النيابة العامة؛ ودور الشركة في تدعيم مشروع تحوّل العمل في الهيئة إلى أنموذج الإدارة الرقمية الشاملة”.

كما التقى النائب العام، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية؛ و”شهد اللقاء استعراض تصميم الخرائط الأمنية الرقمية، الذي دُشِّنَ لإيجاد إحصاء جنائي يسهم في تعزيز الأمن وتعزيز القرارات المتعلقة به”.