النائب العام يحظر ترشح أعضاء النيابة للانتخابات التشريعية

حظر النائب العام المستشار الصديق الصور على أعضاء النيابة العامة الترشح لانتخابات مجلس النواب ما دامت عضويتهم قائمة.

وشدّد النائب العام، في تعميم له، على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، رفع دعوى عمومية على أعضاء النيابة الذين يثبت سعيهم إلى الترشح للانتخابات النيايبة، منوها أن القانون يحظر ترشح أعضاء النيابة الذين مازالت عضويتهم قائمة، للانتخابات النيابية.

وأضح الصور، أن ترشح أعضاء النيابة العامة للانتخابات، من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين، لاطلاعهم بمهام التحقيق في الجرائم، والطعون الانتخابية.