«النائب العام» يخلي سبيل مدير مركز الامتحانات ويحرك دعوى ضد لجان مراقبة

وجَّه النائب العام المستشار الصديق الصور، “بإخلاء سبيل مدير عام المركز الوطني للامتحانات”.

وذكر مكتب النائب العام، في بيان له، أن “المحقق اضطلع بمهمة بحث الشواهد التي ساقها مسؤول المركز للدلالة على اختلال نظم تقييم طلبة السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الإعدادي”.

وأضاف، أن “البحث أسفر عن تحديد ثماني عشرة لجنة مراقبة شهدت نشاطاً أثَّر على شؤون الامتحانات ونظمها”.

وأشار مكتب النائب العام، “إلى أن النيابة العامة انتهت إلى تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي تلكم اللجان”.