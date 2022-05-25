النائب العام يستعرض جهود ضبط المطلوبين

اجتمع النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، بمعاون رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس مقدم محمود القمبري.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر الأعمال المنجزة من قِبل فرع الدعم المركزي طرابلس في ضبط المطلوبين ودعم وإسناد الجهات الأخرى في الدولة في تنفيذ الحملات الأمنية والغذائية وضبط المطلوبين.
واستعرض مقدم محمود أمام النائب العام، آخر الأعمال التي قام بها الفرع في تنفيذ عديد المهام في ضبط المطلوبين والمشاركة في أعمال الإزالة والهدم للمباني الواقعة داخل بلدية عين زارة ودعم وإسناد جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأدوية والأغذية في الحملات التفتيشية على المحال والمقاهي والأسواق التجارية.
كما تم التطرق إلى الحملة الأمنية التي شرع فرع الدعم المركزي طرابلس في تنفيذها لدعم قسم المرور عين زارة في ضبط المخالفين والمركبات المخالفة بالتعاون مع جهاز الشرطة العسكرية.
من جهته أثنى المستشار الصديق الصور على هذه المجهودات الأمنية التي تصب في المصلحة العامة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعمل وفق صحيح القانون والالتزام بالإجراءات الضبطية لمأمور الضبط القضائي والتنسيق مع النيابات العامة ومراكز الشرطة حيال القضايا الأمنية والمطلوبين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.
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