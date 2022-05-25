النائب العام يستعرض جهود ضبط المطلوبين

اجتمع النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، بمعاون ‏رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس مقدم محمود ‏القمبري.‏

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر الأعمال المنجزة من قِبل فرع الدعم ‏المركزي طرابلس في ضبط المطلوبين ودعم وإسناد الجهات الأخرى في ‏الدولة في تنفيذ الحملات الأمنية والغذائية وضبط المطلوبين.‏

واستعرض مقدم محمود أمام النائب العام، آخر الأعمال التي قام بها ‏الفرع في تنفيذ عديد المهام في ضبط المطلوبين والمشاركة في أعمال ‏الإزالة والهدم للمباني الواقعة داخل بلدية عين زارة ودعم وإسناد جهاز ‏الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأدوية والأغذية في الحملات ‏التفتيشية على المحال والمقاهي والأسواق التجارية.

كما تم التطرق إلى الحملة ‏الأمنية التي شرع فرع الدعم المركزي طرابلس في تنفيذها لدعم قسم ‏المرور عين زارة في ضبط المخالفين والمركبات المخالفة بالتعاون مع ‏جهاز الشرطة العسكرية.‏

من جهته أثنى المستشار الصديق الصور على هذه المجهودات الأمنية ‏التي تصب في المصلحة العامة، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعمل وفق ‏صحيح القانون والالتزام بالإجراءات الضبطية لمأمور الضبط القضائي ‏والتنسيق مع النيابات العامة ومراكز الشرطة حيال القضايا الأمنية ‏والمطلوبين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.