النائب العام يستعرض جهود مديرية أمن طرابلس في مواجهة الجريمة

استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، مدير أمن طرابلس لواء خليل وهيبة، بحضور الدكتور محمود اليسير من مكتب النائب العام.

وتناول اللقاء عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية المرتبطة بواجبات مديرية أمن طرابلس، في مواجهة الجريمة المنظمة والحد منها، وتنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية الصادرة من النيابات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المديرية من خلال مراكز الشرطة والنيابة العامة حول عديد القضايا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف المبرزات الجرمية التي يتم ضبطها كمبرزة جريمة مثل المركبات وأسلحة، وآلية إحالتها إلى مكتب النائب العام.

وتم الاتفاق حول تشكيل لجنة أمنية تتولى القيام بمهام مساعدة لمراكز الشرطة لجمع المعلومات حول الجرائم المجهولة والمقيدة ضد مجهول لضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء؛ بالإضافة إلى تفعيل الوظيفة الإدارية والتي تتمثل في قيام الشرطة بفن الوقاية ومنع الجريمة المنظمة قبل وقوعها لأجل الحفاظ على الأمن العام وتعزيز الأمن والمحافظة عليه وذلك من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والمترجلة.

وفي ختام اللقاء، أثنى النائب العام على الجهود التي تبذلها مديرية أمن طرابلس في المحافظة على الأمن داخل العاصمة؛ ومن جهته أشاد مدير الأمن بالجهود التي بذلها ويبذلها مكتب النائب العام في سبيل ضمان حقوق المواطنين وضمان حق التقاضي وتعزيز سيادة القانون والعدالة من أجل إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا، وفق ما نقل مكتب الإعلام بمديرية أمن طرابلس.