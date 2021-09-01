النائب العام يستعرض مع «فرج قعيم» الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية

استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، بمكتبه في طرابلس، وكيل وزارة الداخلية للشؤون النفية فرج قعيم، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاءن مناقشة آخر المُستجدات الأمنية بالمنطقة الشرقية بشكل عام، والتطرق إلى عدد من الملفات المهمة أبرزها آلية توفير مظلة قانونية صارمة لعمل رجال الشرطة في البلاد وحل العراقيل التي تقف في طريقهم أثناء تأدية عملهم، والنظر في القوانين المنصوصة التي تمنح الثقه وتُنصف رجال الأمن في تسيير مهامهم المُكلفين بيها بكافة المدن الليبية دون استثناء.

وأثنى وكيل الوزارة على الجهود المُثمرة لكافة مدريات الأمن وأجهزتها والأقسام التابعة للداخلية بالمنطقة الشرقية، واختُتِم اللقاء بين الطرفين بوعود ستؤدي إلى نقلة نوعية في عمل رجال المؤسسة الشرطية في كافة عموم البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية.