النائب العام يستقبل «ذوي الموقوفين» لمناقشة ملاحظاتهم بشأن التحقيقات

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، مع ذوي بعض الأشخاص الذين أحيلت إلى النيابة العامة أوراق الاستدلال المتعلقة بالوقائع المنسوبة إليهم، وذلك بحضور ممثل دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واستمع النائب العام إلى المظالم والملاحظات التي قدمها الأهالي بشأن الإجراءات المتخذة، وناقش معهم تطورات التحقيقات الجارية. وبعد اللقاء، وجّه المستشار الصور وكلاء النيابة بالاستماع المباشر والفوري لما لدى الأهالي من ملاحظات، والمضي في اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التحقيقات المنظورة أمامهم.

كما شدد النائب العام على مخاطبة الادعاء العسكري بخصوص ملاحظات ذوي المتهمين الذين أصدرت محاكم الاستئناف بولاية القضاء العسكري أحكاماً في قضاياهم، لضمان معالجة القضايا بالشكل القانوني المناسب.