النائب العام يدعو لتسريع مكافحة قضايا «الفساد» وتعزيز كفاءة التحقيق

التقى النائب العام، يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، أعضاء نيابات مكافحة الفساد ضمن نطاق اختصاص محاكم الاستئناف كافة، حيث خُصص اللقاء لتقييم أداء هذا المكوّن القضائي، ومراجعة دوره في مواجهة الجرائم الماسّة بالاقتصاد والتنميةِ.

وأكد النائب العام أن إنشاء نيابات مكافحة الفساد يستند إلى هدفٍ مركزيٍ يتمثل في تركيز اختصاص التحقيق في الجرائم التي تمس دعائم المجتمع الاقتصادية والتنموية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز ورفع كفاءة المعالجة القضائية لهذا النوع من القضاياِ.

واستعرض النائب العام خلال اللقاء بيانات عددٍ من الوقائع الجاري التحقيق فيها، وقدم ملاحظاته المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية، وتحقيق التوازن بين سرعة الفصل وضمان سلامة التحقيقِ.

وشدد النائب العام في ختام اللقاء على أهمية ترشيد زمن التصدي لجرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، ونبّه أعضاء الإطار القضائي إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تحقيق غايات الدعوى العمومية ضمن آجالٍ ملائمةٍ.

وأكد استمرار الجهود لمواجهة ممارسات الفساد التي أسهمت في إعاقة مسارات التنمية، وأفرزت آثارًا اقتصاديةً متناميةَ المخاطرِ، وذلك دعمًا لمبادرة هيئة النيابة العامة الرامية إلى مناهضة آفة الفسادِ.