النائب العام يعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات النيابة العامة

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً موسعاً، مع المحامين العامين، ورؤساء نيابات الاستئناف، والنيابات الابتدائية في نطق الاختصاص المحلي والنوعي جميعها.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الصور نسب إنجاز العمل الموكل إلى أعضاء الهيئة، ونتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها خلال السنة المنصرمة، ثم أحاط قادة الهيئة بنتائج ترقب غرض التحول الرقمي، فحثهم على إمساك وسائل الدعم الفني، وتحري امتثال إطار وحدات التحول الرقمي في النيابات لتعليمات العمل وأدلته التشغيلية، وضمان سلامة البيانات، وتكاملها، وجودتها.

كما تناول النائب العام التقسيمات التنظيمية المُحدثة في الهيئة، والمهمات الموكلة إليها في مجالات ترقب النيابات المتخصصة وسير الدعاوى المرفوعة إلى قضاء الحكم وانتظام معاملة التبليغات والشكاوى المرفوعة من الجمهور في أوقات تتلاءم مع حسن إدارة الدعوى الجنائية.

وفي موضع آخر من حديثه، تناول الصور مبلغ أعمال التحَقُّق من سلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية؛ ونتائج تقييم عمل نيابات النظام العام، ومكافحة الفساد والمخدرات والهجرة غير المشروعة، ثم حَثَّ قادة الهيئة على المبادرة إلى إظهار قدرتها على تعزيز جهود التصدي للجرائم، ومكافحة الإفلات من الملاحقة القضائية، ثم فُتح باب اقتراح الأفكار التي من شأنها تجويد الأداء، وتعزيز فاعلية التدابير القضائية.

وخُصص الجزء الأخير من الاجتماع لاستعراض ما يعوق سير العمل من عقبات، واقتراح سبل معالجتها، تمهيداً لإنفاذها من الهيئة أو من خلال التواصل مع الجهات المعنية.