النائب العام يعقد اجتماعاً مع أعضاء نيابة باب بن غشير

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً مع أعضاء نيابة باب بن غشير الجزئية، بحضور رئيس نيابة جنوب طرابلس الابتدائية.

وتناول المستشار في حديثه دور وكلائه في حماية الحريات والحقوق، وأهمية إنجاز التحقيقات المتعلقة بها في أوقات تنسجم مع طبيعتها، كما حثهم على تتبع النشاط الضبطي، وتخطيط المعالجات الناجعة لما يعوق سيره، و كذلك تنسيق نشاط تنفيذ الأحكام الجنائية، فور صدورها، مع جهات إنفاذ القانون، وتمم المستشار توجيهاته بالتنبيه إلى معاملة أطراف الرابطة الإجرائية بما يتلاءم مع المعايير المستقرة.