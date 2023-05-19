النائب العام يفتح ملف العقارات التي جرى الاستيلاء عليها في بنغازي

أفاد مكتب النائب العام بقيام أفراد اللواء 106 مجحفل بإخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق بمدينة بنغازي بعد مغادرة ملاكها للمدينة.

وذكر مكتب النائب العام في بيان له، أنّ اللواء 106 قام بإخلاء سبعة وسبعين عقاراً؛ وأنّه جرت مباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبي فعل غزوها.

وأشار مكتب النائب العام إلى توجيه في تاريخ سابق بضرورة بحث الشكاوى المتعلقة بإثبات واقعات غزو الأملاك العقارية المملوكة لأرباب الأسر التي غادرت مدينة بنغازي.

وأضاف مكتب النائب العام أنّ المحامي العام قام في نطاق الاختصاص بمهمة الإشراف على أعمال لجنة دراسة الشكاوى المقدمة إلى مسؤولي اللواء 106.