النائب العام يكشف عن تزوير عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، عن اكتشاف 3329 بطاقة مزورة في منظومة قاعدة بيانات المسجلين للتصويت في الانتخابات.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أشار النائب العام إلى رصدهم وجود 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة إبان انتخابات المؤتمر الوطني في 2012م، ورصد 3829 بطاقة انتخابية مزورة في الانتخابات التي كانت من المفترض أن تجرى نهاية العام الماضي.

وأشار الصور إلى وجود 63 ألفا و986 رقما وطنيا مزورا، مضيفا أن تلك الأرقام لا أساس لها وغير موجودة في منظومة السجل المدني.

وأضاف: “رصدنا 23 ألف مستفيد من منحة علاوة الأبناء بقيمة تجاوزت 7 ملايين دينار خلال 3 أشهر فقط غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية”.

وتابع الصور أن 2543 تحصلوا على منحة من منظومة الأغراض الشخصية بقيمة تجاوزت 98 مليون دينار غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى رصدهم 17472 رقما وطنيا غير صحيح تحصل أصحابها على جوازات سفر.

كما أعلن النائب العام عن رصد 8690 مواطنا يتقاضون مرتبات بأرقام وطنية مزورة غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية.

ولفت الصور إلى أن عدد المواطنين الذين يتقاضون مرتبات من الدولة من الباب الأول يبلغ مليونين و14 ألف و908 مواطن.

وأوضح النائب العام أن مجموع الأرقام الوطنية غير الصحيحة 88 ألفا و819 استفادوا من نحو 209 مليون دينار ليبي.

ونوه النائب العام إلى تكليف لجان من مصلحة الأحوال المدنية تحت إشراف عضو نيابة للعمل على المقارنة بين بيانات منظومة الأحوال المدنية والمستندات الورقية، موضحاً أن التحقيقات بشأن منظومة الأحوال المدنية بدأت منذ العام 2017 ولا مشكلة في الاستمرار فيها، مع تشكيل لجان لتسريع الوتيرة، مشددًا على أن أي شخص ارتكب مخالفات لن يفلت من العقاب مهما كان أو كانت صفته.