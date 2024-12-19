«النائب العام» يلتقي المدعى العام في ختام زيارة إلى إيطاليا

اختتم النائب العام الصديق الصور، سلسلة لقاءات العمل التي أجراها في الجمهورية الإيطالية، بلقاء المدعى العام لدى المحكمة العليا، قد تمحور اللقاء حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين تنتظم آلية إنفاذه بإبرام مذكرة تفاهم تتناول المسائل الجنائية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الزيارة ككل تم تعيين نقاط تنسيق تدريب أعضاء هيئة النيابة العامة؛ ومأموري الضبط القضائي المساندين لنشاطها القضائي؛ وتخطيط ترتيبات نقل المحكومين الليبيين الذين توافروا على الشروط وفق جدول زماني يمتد طوال الربع الأول من العام الداخل.