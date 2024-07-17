 النائب العام يلتقي رئيس جهاز المخابرات الليبية

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العائب.

وتناول اللقاء “مظاهر إِيفاء الجهاز بواجب مد سلطة التحقيق بمعلومات وظيفة المنتظمين في مخطط قتل المواطن “عبد المجيد مليقطة”؛ وإيسار رفع القيد الإجرائي (إذن رئيس الجهاز) المرتبط بمركز منسوبي الجهاز الذين أسهموا في الواقعة”.

وأكد النائب العام خلال اللقاء “على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والنيابية لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة”، معبراً “عن تقديره لجهود جهاز المخابرات في تقديم المعلومات اللازمة لدعم سير التحقيقات”.

وفي متمم اللقاء تسلم النائب العام “قرار رئيس الجهاز برفع القيد الإجرائي قِبل ثلاثة عشر عضواً في الجهاز”.