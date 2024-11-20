النائب العام يلتقي محافظ المركزي ومسؤول بمؤسسة النفط

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، رئيس ديوان المحاسبة؛ ومحافظ مصرف ليبيا المركزي؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وتناول اللقاء “نتائج التدابير القضائية الرامية إلى رد الجماعات المنتظمة في نشاط التهريب؛ وكلفة المحروقات المستوردة وتناسبها مع الاحتياجات المحلية؛ ومدى توافُق أسلوب مقايضة النفط الخام مع قواعد إدارة المال العام”.

كما “تناول الحضور مقترح معالجة الأسباب المؤدية إلى تنامي تهريب المحروقات؛ لغرض الإسهام في إصلاح تشوهات الموازنة بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية”.