النائب العام يلتقي مديري نيابات النظام العام ومكافحة الفساد

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، مديري نيابات النظام العام ونيابات مكافحة الفساد في محاكم الاستئناف، لمناقشة آخر تطورات إجراءات التحقيق المتخذة في مواجهة جماعات تهريب المحروقات.

كما تناول اللقاء التدابير الرامية إلى تعزيز جهود المؤسسة الوطنية للنفط في مجال ترشيد استهلاك الوقود.

وأكد المستشار على ضرورة مواجهة افتعال الأزمات المتعلقة بالإحجام عن إتاحة الوقود للسكان والمؤسسات والأنشطة، وأشار إلى أهمية تسريع إجراءات التفتيش على نشاطَي التسويق والتوزيع لضمان عدم وجود أي قصور في هذه المجالات.

كما حث المستشار وكلاء النيابة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المصلحة العامة وحماية حق المواطنين في الحصول على المحروقات بكرامة، مع التأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق المواطنين.