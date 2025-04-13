النائب العام يلتقي وكلاءه في طرابلس.. مناقشة ملاحظات الأعضاء حول النشاط القضائي

التقى المستشار النائب العام الصديق الصور، “رئيس وأعضاء نيابة استئناف طرابلس”؛ حيث “تناول اللقاء تقييم إدارة طلبات سلطة الاتهام أمام محكمة الاستئناف”.

وبحث اللقاء أيضا، “المعوقات المؤثرة على انتظام تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية؛ ومناقشة ملاحظات الأعضاء حول النشاطين القضائي والإداري في النيابة”.

يذكر أنه بموجب “قرار رقم (29) لسنة 2007 تم إنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية، وتختص محكمة استئناف تسمى محكمة استئناف طرابلس التخصصية بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية يكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم شمال طرابلس الابتدائية وجنوب طرابلس الابتدائية وشرق طرابلس الابتدائية والسواني الابتدائية، وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين، ويجوز أن تتكون من دائرة واحدة أو أكثر حسب ما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة”.

وبموجب القرار، “تنشأ محكمة ابتدائية تسمى محكمة طرابلس الابتدائية التخصصية يكون مقرها في مدينة طرابلس تختص بالنظر في القضايا المحالة إليها من نيابة طرابلس الابتدائية التخصصية والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس التخصصية وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر أحكامها عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة”.



