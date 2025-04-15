النائب العام يناقش مسؤوليات شركة الزاوية بتوفير السلع الاستراتيجية والمحروقات

في إطار متابعة المستشار النائب العام لنشاط بعض الشركات العامة، عقد اجتماع بمكتبه مع رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط.

جاء اللقاء “لمناقشة مسؤوليات الشركة المتعلقة بتوفير السلع الاستراتيجية والمحروقات، والتي تعد جزءاً أساسياً في ضمان استقرار البلد وأمنه”.

خلال الاجتماع، أكد المستشار النائب العام “على أهمية الدور الذي تلعبه شركة الزاوية في توفير جزء من احتياجات السوق المحلي من المحروقات، بالإضافة إلى تأثيرات التهريب التي تلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني والمال العام”. كما تم التطرق إلى “أسباب توقف مصانع الأسفلت المحلية وتذبذب تشغيل مصنع الزاوية لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية، وكذلك دخول سلع بديلة ذات جودة منخفضة”.

واستفسر المستشار “عن المشاكل والتحديات التي تواجهها الشركة على المستويين الأمني والفني، خاصةً في المشاريع الحيوية والإستراتيجية”.

من جهته، أثنى رئيس لجنة إدارة الشركة “على اهتمام ومتابعة سيادة المستشار النائب العام”، وأعرب “عن تقديره لجهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزاوية لتكرير النفط في تنفيذ مسؤولياتها وفقاً للقوانين واللوائح”. كما أكد “حرص الشركة على تنفيذ مشاريع التطوير التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحفظ المال العام”.