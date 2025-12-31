النائب العام يواصل التحقيقات في تزوير بيانات «الأحوال المدنية»

التقى النائب العام المستشار، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق في وقائع تزوير بيانات مصلحة الأحوال المدنية، في خطوة تهدف إلى متابعة سير التحقيقات ضمن نطاق اختصاص محاكم الاستئناف كافة.

واستعرض اللقاء نتائج إحصائية أعمال تدقيق بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب، التي شملت 160 مكتبًا من مكاتب مصلحة الأحوال المدنية، إلى جانب مناقشة تطور إجراءات التحقق من استيفاء شروط حصول بعض الأجانب على الجنسية الليبية.

كما تناول النائب العام مسار الإجراءات القانونية المتخذة بحق مرتكبي وقائع التزوير، مع التركيز على مقتضيات رد الآثار التي لحقت بالمواطنين على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما ينسجم مع أهداف التحقيق وغايات الدعوى العمومية.

وأكد اللقاء أهمية تنسيق الجهود بين النيابات المختصة لضمان سلامة السجلات المدنية، وتعزيز الثقة في منظومة الأحوال المدنية، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الحقوق العامة وتنظيم الشأن العام.