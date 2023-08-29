النائب العام يُتابع سير عمل إدارة إنفاذ القانون

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، اجتماعاً مع مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء عبدالحكيم الخيتوني.

وأفادت الإدارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع تناول ما أنجزته إدارة انفاذ القانون من التعليمات الصادرة من قبل مكتب النائب العام حول إزالة المباني المخالفة داخل عدة مدن ومناطق بليبيا.

هذا وقدم لواء عبدالحكيم الخيتوني تقريراً مفصلاً للنائب العام حول الأعمال التي تقوم بها الإدارة بمدينة زليتن من إزالة وهدم المباني المخالفة داخل 89 موقع وتحديد المباني التي استثنيت من قبل جهات أخرى دون الرجوع لمكتب النائب العام، والذي أصدر المستشار الصديق الصور تعليماته بالبدء في إزالتها.

هذا وأوضح التقرير ما تم إنجازه من مهام في إزالة التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي ومتابعة المحاجر والكسارات التي تعمل دون تصريح.

كما تضمن التقرير أيضاً العمل المنجز في استرجاع العديد من العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والدولة، وضبط المطلوبين لدى النيابات العامة.