حبس 11 متهماً وضبط 172.. النيابة تكشف مستجدات التحقيق بانتهاكات «جهاز دعم الاستقرار»

أعلنت النيابة العامة، اليوم ، عن مستجدات عمل لجنة التحقيق المختصة بوقائع القتل، والتعذيب، والخطف، والاحتجاز التعسفي المنسوبة إلى عدد من منتسبي جهاز دعم الاستقرار.

وأنهت اللجنة إجراءات إثبات في 146 واقعة، واستمعت إلى شهادات 201 شاهد، وأصدرت أوامر بضبط 172 متهمًا، وقررت حبس 11 منهم على ذمة التحقيقات. كما واصلت اللجنة جهودها في البحث عن المفقودين وجمع عينات البصمة الوراثية ذات الصلة بالوقائع.

وبحسب ما أفادت به النيابة العامة، فقد اطّلع النائب العام على نتائج التحقيق حتى تاريخه، وأصدر تعليماته بإعادة توجيه أوامر الضبط للجهات المعنية بإنفاذ القانون، مرفقة ببيانات توضح أماكن وجود المطلوبين.

كما وجه النائب العام بمخاطبة الجهات التي يعمل بها المتهمون لإيقافهم عن العمل، واتخاذ التدابير الإدارية الكفيلة بضمان امتثالهم للإجراءات القانونية.