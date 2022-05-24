النائب العام يُسدل الستار على أسرار استهداف مجمع المحاكم مصراتة وجرائم أخرى

أعلن مكتب النائب العام عن رفع دعوى عمومية في مواجهة مرتكبي الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة ونقاط تمركز عناصر الجهات النظامية في قرية تمنهنت وبلدة واحة الفقهاء.

وكشف مكتب النائب العام أنّ التحقيقات أسفرت عن صحة ارتكاب أحد المتهمين لجريمة قتل 13 شخص، والشروع في قتل عدد من عناصر الهيئات النظامية العاملين في منطقتي تمنهنت وواحة الفقهاء عامي 2018 و2019.

واشار مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت ارتكاب واقعة قتل 4 أشخاص من العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة والشروع في قتل 38 شخص عام 2017.

وأكد مكتب النائب العام أنّ التّحقيقات أسفرت عن نتائج أخرى منها قيام الدليل الكافي على صحة ارتكاب المتهمين لأفعال كانوا يسعون من خلالها إلى التخريب وقتل الناس جُزافا قاصدين بذلك الاعتداء على سلامة الدول.

وتابع بمكتب النائب العام أنّ هذه الأفعال أضرت بوحدة التراب الوطني والسلم الاجتماعي؛ باعتماد المتهمين للعنف والعمل المسلح، طريقاً يمكنهم من غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد.

واختتم مكتب النائب العام بيانه قائلا: «قررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام، تضمنت الكيوف والأوصاف الواردة فيه بياناً لكل عناصر الجرائم المبينة سلفا».