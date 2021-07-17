النائب العام يُصدر تعليماته بالتحقيق في هدم سوق جامع الصقع

أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، تعليماته بمباشرة إجراءات التحقيق حول أعمال الهدم التي طالت مبنى سوق الأثاث الكائن بمنطقة جامع الصقع للوقوف على مشروعية الفعل.

واستهلت النيابة العامة العمل الإجرائي بمعاينة محل الواقعة وانتهت في معرضها إلى تكليف خبير هندسي للقيام بمأمورية تقييم الأضرار التي لحقت بالعقار كنتيجة للفعل موضوع التحقيق.

وأخذت عقب ذلك في تفحص المستندات واستجوب من تدخل في ارتكاب الواقعة وسماع شهادة من كان حاضرا لها أو من توافرت لديه إيضاحات بشأنها.

وقد انتهت النيابة العامة إلى جملة من الإجراءات الاحتياطية أخصها الأمر بحبس عدد من المتهمين بالأوراق حبسا احتياطيا واستصدار أمر بضبط وإحضار آخرين والتحفظ على آلات الارتداد المستعملة في ارتكاب الفعل.

هذا وتدخل جهاز الردع وقوة العمليات الخاصة وجهاز الحرس البلدي، أمس الجمعة، لإيقاف عمليات الهدم بسوق جامع الصقع وضبط من قاموا بذلك وإحالتهم للجهات المختصة، بناء على تعليمات النائب العام.

اصدر النائب العام يوم الجمعة الموافق 16/يوليو /2021 تعليماته بمباشرة إجراءات التحقيق حول أعمال الهدم التي طالت مبنى سوق… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام الليبي‏ في الجمعة، ١٦ يوليو ٢٠٢١