النائب العام يُقيّم نتائج تحديد هوية بعض ضحايا درنة

التقى المستشار النائب العام المستشار الصديق الصور، بمكتبه في طرابلس، مع رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وقادة فرق الطب الشرعي والمباحث الجنائية، المسندة إليهم مهمة معاملة عينات البصمة الوراثية.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، فقد تم خلال اللقاء استعراض الأعمال المنجزة؛ والمعوقات القائمة؛ ومقترح المعالجة.

كما شهد اللقاء مداخلة قائد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، عبر تقنية الفيديو، فأكد جاهزية فريقه لتقديم يد المساعدة في مجال الطب الشرعي؛ وجمع عينات البصمة الوراثية من الضحايا وذويهم.

من جهته طال النائب العام، بتنسيق العمل وإنجازه في أوقات تتلاءم مع طبيعة التحقيقات المجرأة حول حادثة الفيضان؛ بمساندة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي.