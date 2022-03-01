النائب العام يُلاحق سيدة ليبية اختلست 17 مليون دينار

قال مكتب النائب العام، إنّ مديرة شركة المرسال قامت باختلاس مبلغ 17 مليون دينار ليبي، بعد تزوير المستندات الخاصة بالشركة المتعاقد معها لصيانة مستشفى ابن سينا في سرت.

وأوضح مكتب النائب العام أنّه نتيجة تعثر أعمال صيانة وتطوير مستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت، استغلت المديرة هذا التعثر وقامت بتزوير سند يخولها سحب المقابل المالي للعقد، نيابة عن أداة التنفيذ المتعاقد معها.

وأمرت النايبة العامّة بحبس شقيق المتهمة احتياطيا، وذلك بعد ثبوت تدخله في الجريمة، مشيرا إلى أنّه تم اتخاذ الإجراءات لملاحقة المتهمة والتي تقيم خارج ليبيا.