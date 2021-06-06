النائب العام يُوعز باتخاذ الإجراءات بشأن التعدي على الغابات

أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، أمراً إلى الجهات الضبطية باتخاذ الإجراءات الاحتياطية والتصدي لفعل التعدي على الغطاء النباتي “الغابات” الكائن بمنطقة قصر الأخيار شرق العاصمة طرابلس.

وشدّد الصور على ضرورة معاينة محل الواقعة وضبط وإحضار الجناة والتحفظ على الآلات المستعملة في ارتكاب الواقعة المسندة إليهم.

وبصدور الأمر، انتقل مأموري الضبط القضائي التابعين لقوة إنفاذ القانون فرع طرابلس، إلى محل الواقعة وتمت معاينته بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز الشرطة الزراعية.

وتمكنت القوة من إيقاف 10 متهمين بارتكاب الفعل وهم في حالة تلبس واتخذ عناصرها إجراءات التحفظ عل الآلات المستعملة في ارتكابه.

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