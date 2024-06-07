النائب العام يُوعز بملاحقة مرتكبي الانتهاكات في مدينة الجميل

أوعز النائب العام المستشار الصديق الصور، بإنفاذ أوامر ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق بعض سكان مدينة الجميل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع مديري أمن السهل الغربي؛ والزاوية؛ وصرمان؛ والعجيلات؛ وعمداء بلديات هذه المدن، وحكماء وأعيان مدينة الجميل.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، فقد تناول الاجتماع الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق بعض سكان مدينة الجميل؛ وتلى ذلك استعراض قادة الأمن نتائج إجراءات جمع الأدلة المتعلقة بإثبات الانتهاكات.

وحث المستشار الصور قادة مديريات الأمن على ترسيخ مفهوم سيادة القانون، باتخاذ التدابير التي من شأنها إنصاف ضحايا الإجرام؛ والإيفاء بواجب إنفاذ أوامر ملاحقة مرتكبي الانتهاكات؛ وإحالة مدونات إثبات الواقعات المنسوبة إليهم في أوقات تتلاءم مع غايات الدعوى الجنائية.

يُشار إلى أن أهالي مدينة الجميل، طالبوا في وقت سابق، حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل ووضع حل عاجل ونهائي لما يحدث في المدينة من تجاوزات أمنية بسبب وجود تشكيلات مسلحة غير منظمة، وتكرر حوادث إطلاق الرصاص العشوائي، بحسب ما جاء في بيان لبلدية الجميل.

كما شهدت المدينة في مايو الماضي، اشتباكات مسلحة أدت إلى تعليق الدراسة بها، ثم أعلنت البلدية دخول أهالي المدينة في اعتصام بجميع المؤسسات المدنية وإغلاق المحال التجارية وجميع المنافذ مع المدن احتجاجا على تردي الأوضاع المنية.