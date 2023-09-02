النائب العام يُشكل لجنة للتحقيق في لقاء «المنقوش» بوزير إسرائيلي

أعلن مكتب النائب العام، السبت، عن تشكيل لجنة تحقيق لتقصي واقعة لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية.



وأفاد مكتب النائب العام في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه تلقى التبليغات المتعلقة بمخالفة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لقواعد مقاطعة إسرائيل؛، فأصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تحقيق.

وأُسنِدت للجنة مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات، وتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.