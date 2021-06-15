الناتو: ملتزمون بتقديم المشورة لليبيا بناء على طلبها

قال حلف شمال الأطلسي “الناتو” إن للأزمة في ليبيا تداعيات مباشرة على الاستقرار الإقليمي وأمن جميع الحلفاء، ورحب بالتقدم المحرز في البلاد بما في ذلك اعتماد سلطة تنفيذية مؤقتة.

ودعا الحلف في بيان أصدره في ختام قمته في العاصمة البلجيكية بروكسل، حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب في ليبيا إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي من أجل انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة، كما أعلن دعمه بالكامل تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2570 و2571 واتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020.

وأشاد الحلف بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، وفق نص البيان.

وأكد حلف شمال الأطلسي أنه وفقا لقرارات قمة بروكسل “نبقى ملتزمين بتقديم المشورة لليبيا، بناء على طلبها، في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية مع مراعاة الظروف السياسية والأمنية”.