«الناتو» يدعو أذربيجان وأرمينيا إلى وقف إطلاق النار فورا

دعا حلف شمال الأطلسي “الناتو” أذربيجان وأرمينيا إلى وقف إطلاق النار فورا في قره باغ، والانخراط في مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي.

ونقلت وكالات أنباء عن الممثل الخاص للأمين العام للناتو لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى جيمس أباثوراي، قوله في بيان اليوم الأحد: “يعرب الناتو عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد الأعمال العدائية العسكرية واسعة النطاق على طول خط التماس بمنطقة قره باغ”.

وأضاف أباثوراي: “يتعين على الجانبين (أذربيجان وأرمينيا) وقف الأعمال العدائية على الفور والتي تسببت بالفعل في سقوط ضحايا من المدنيين، مؤكدا أنه “لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع”.

وتابع قائلا: “يجب على الأطراف استئناف المفاوضات من أجل حل سلمي، كما يدعم الناتو جهود مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وشهد إقليم قره باغ صباح اليوم الأحد تصعيدا عسكريا جديدا، حيث قالت باكو إن أراضيها على خط التماس في المنطقة تعرضت لقصف أرمني، بينما اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان أذربيجان بشن هجوم على قره باغ.